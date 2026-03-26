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Soirée concert indie folk pickles apero cantine Biscarrosse

samedi 8 août 2026 · pickles apero cantine · Biscarrosse

Soirée concert indie folk pickles apero cantine Biscarrosse

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
pickles apero cantine
Adresse
271 Avenue de la République
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Biscarrosse

Soirée concert indie folk

pickles apero cantine 271 Avenue de la République Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Joie immense de recevoir deux auteurs compositeurs et interprètes en pleine ascension.

DUSTY BOOTS en tournée européenne, Jonny Dustow nous vient tout droit d’Australie avec son univers indie folk/soul et sa petite touche personnelle avec son saxo, on adore!

Mais aussi,

Tiger Finkel Tigrane et son groupe évoquent des paysages sonores rappelant Angus & Julia Stone avec leur folk rêveuse qui nous touche en plein coeur.

Nous sommes très fiers de vous offrir une telle qualité de musique gratuitement.
Amoureux des grands espaces, de surf, de van life, de mélodies qui touchent l’âme, venez profiter de cette douce soirée ensemble.
Pour l’occasion nous mettrons un bar extérieur.
Esprit guinguette, festival.   .

pickles apero cantine 271 Avenue de la République Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 31 24 78  hello@pickles-bisca.fr

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English : Soirée concert indie folk

L’événement Soirée concert indie folk Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Grands Lacs

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