Repas au Marché des Producteurs de Pays au site Latécoère Musée de l’Hydraviation Biscarrosse

Repas au Marché des Producteurs de Pays au site Latécoère

Musée de l’Hydraviation 332 Rue Louis Breguet Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

C’est devenu un des temps forts des étés, un véritable succès populaire.

Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés privilégient le contact direct entre producteur et consommateur.

Une douce soirée d’été, de grandes tablées dressées, des producteurs qui cuisinent leurs produits, le rire des enfants, le fumet des grillades qui éveille vos papilles et des produits locaux de qualité à déguster sur place.

Voilà à quoi ressemble un marché des producteurs de pays dans les Landes.

Animation musicale avec la Band’a Bisca

Visite nocturne et gratuite du Musée de l’Hydraviation de 20h à 23h

Les repas sont à régler sur place directement auprès des producteurs.

Ne manquez pas cette expérience ! .

Musée de l’Hydraviation 332 Rue Louis Breguet Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

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English :

L’événement Repas au Marché des Producteurs de Pays au site Latécoère Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grands Lacs