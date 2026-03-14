Championnat du monde de Lancer de pignes Place Georges Dufau Biscarrosse

Championnat du monde de Lancer de pignes

Place Georges Dufau Fronton de pelote Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Jeu-concours ludique dans un style traditionnel landais

Organisé annuellement par le Lions Club de Biscarrosse- Pays de Born au profit de ses œuvres sociales et humanitaires.

Plusieurs catégories de compétiteurs, féminins et masculins en différentes tranches d’âge, se mesurent toute la soirée.

Il s’agit de battre le record de la soirée dans sa catégorie mais aussi les records établis les années précédentes.

Programme 2025

Le record absolu toutes catégories est de 47,60 m chez les hommes et 36,40 m chez les femmes.

Le concours est ouvert à tous, sans distinction d’âge ni de sexe.

Il consiste à lancer 1 (ou 2) pomme(s) de pin des Landes calibrée (la Pigne ) le plus loin possible sur un terrain de pelote.

Tout public .

Place Georges Dufau Fronton de pelote Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 36 85 73 lionsclub.paysdeborn@gmail.com

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English : Championnat du monde de Lancer de pignes

L’événement Championnat du monde de Lancer de pignes Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Grands Lacs