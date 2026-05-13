Piste sécurité routière CRS Esplanade Biscarrosse
Piste sécurité routière CRS Esplanade Biscarrosse dimanche 19 juillet 2026.
Biscarrosse
Piste sécurité routière CRS
Esplanade Avenue de la plage Biscarrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Piste d’éducation routière de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS)
Venez tester votre aptitude à conduire un deux roues motorisées (2RM) sur un circuit jalonné de plots. .
Esplanade Avenue de la plage Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 83 40 40
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English : Piste sécurité routière CRS
L’événement Piste sécurité routière CRS Biscarrosse a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Grands Lacs
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