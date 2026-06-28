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Projection son et lumière Aurora Esplanade Biscarrosse

Projection son et lumière Aurora Esplanade Biscarrosse

Projection son et lumière Aurora Esplanade Biscarrosse dimanche 26 juillet 2026.

Lieu
Esplanade
Adresse
Boulevard des sables
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Tarif

Biscarrosse

Projection son et lumière Aurora

Esplanade Boulevard des sables Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 22:00:00
fin : 2026-07-25 23:30:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-08-17

Spectacle son et lumière

Projections dans le ciel au dessus de l’océan d’effets lasers de puissance,
mis en musique et synchronisés, animation lumière sur l’esplanade du front
de mer avec pixel tubes 360 et projecteurs à effets lumineux.

Présenté par Dominique Emery et sa société en événementiel Resonance Events , tous deux de Biscarrosse, vous diffuseront les vidéos d’artistes talentueux des arts numériques

Spectacle lumineux au dessus de l’océan
Un ballet aérien de lasers mis en musique au dessus de l’océan
Une danse de lumières dans le ciel avec les aurores boréales
Animation lumineuse à l’esplanade

Ne manquez pas ce spectacle unique à Biscarrosse Plage, offrant une symphonie visuelle magique.

Durée du spectacle 16 mn / Recommence toutes les 30 mn
Un moment inoubliable à vivre en famille, entre amis ou en solo   .

Esplanade Boulevard des sables Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Projection son et lumière Aurora

L’événement Projection son et lumière Aurora Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Grands Lacs

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