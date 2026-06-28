Projection son et lumière Aurora Esplanade Biscarrosse

Biscarrosse

Projection son et lumière Aurora

Esplanade Boulevard des sables Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 22:00:00

fin : 2026-07-25 23:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-17

Spectacle son et lumière

Projections dans le ciel au dessus de l’océan d’effets lasers de puissance,

mis en musique et synchronisés, animation lumière sur l’esplanade du front

de mer avec pixel tubes 360 et projecteurs à effets lumineux.

Présenté par Dominique Emery et sa société en événementiel Resonance Events , tous deux de Biscarrosse, vous diffuseront les vidéos d’artistes talentueux des arts numériques

Spectacle lumineux au dessus de l’océan

Un ballet aérien de lasers mis en musique au dessus de l’océan

Une danse de lumières dans le ciel avec les aurores boréales

Animation lumineuse à l’esplanade

Ne manquez pas ce spectacle unique à Biscarrosse Plage, offrant une symphonie visuelle magique.

Durée du spectacle 16 mn / Recommence toutes les 30 mn

Un moment inoubliable à vivre en famille, entre amis ou en solo .

Esplanade Boulevard des sables Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection son et lumière Aurora

L’événement Projection son et lumière Aurora Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Grands Lacs