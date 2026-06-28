Projection son et lumière Aurora Esplanade Biscarrosse
Projection son et lumière Aurora Esplanade Biscarrosse dimanche 26 juillet 2026.
Biscarrosse
Projection son et lumière Aurora
Esplanade Boulevard des sables Biscarrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 22:00:00
fin : 2026-07-25 23:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-17
Spectacle son et lumière
Projections dans le ciel au dessus de l’océan d’effets lasers de puissance,
mis en musique et synchronisés, animation lumière sur l’esplanade du front
de mer avec pixel tubes 360 et projecteurs à effets lumineux.
Présenté par Dominique Emery et sa société en événementiel Resonance Events , tous deux de Biscarrosse, vous diffuseront les vidéos d’artistes talentueux des arts numériques
Spectacle lumineux au dessus de l’océan
Un ballet aérien de lasers mis en musique au dessus de l’océan
Une danse de lumières dans le ciel avec les aurores boréales
Animation lumineuse à l’esplanade
Ne manquez pas ce spectacle unique à Biscarrosse Plage, offrant une symphonie visuelle magique.
Durée du spectacle 16 mn / Recommence toutes les 30 mn
Un moment inoubliable à vivre en famille, entre amis ou en solo .
Esplanade Boulevard des sables Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection son et lumière Aurora
L’événement Projection son et lumière Aurora Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Grands Lacs
À voir aussi à Biscarrosse (Landes)
- Concert chorale Les Voix du Lac à Biscarrosse Église Sainte-Bernadette Biscarrosse 28 juin 2026
- Tournée Mes déchets en vacances à Biscarrosse-Plage Biscarrosse 1 juillet 2026
- Marché aux artistes Biscarrosse 2 juillet 2026
- Tournée Mes déchets en vacances à Biscarrosse-Ville Biscarrosse 3 juillet 2026
- Formation à la PBA Biscarrosse 3 juillet 2026