La Tournée Pitch Esplanade de la plage Biscarrosse
La Tournée Pitch Esplanade de la plage Biscarrosse jeudi 6 août 2026.
Biscarrosse
La Tournée Pitch
Esplanade de la plage Boulevard des sables Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06 18:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Venez vous amuser avec la tournée Pitch !
Village Pitch d’environ 300 m2 avec de nombreuses animations photocall, ventreglisse, faucheuse gonflable jeu gonflable, animations et cadeaux pour les enfants, etc ! .
Esplanade de la plage Boulevard des sables Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96
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English : La Tournée Pitch
L’événement La Tournée Pitch Biscarrosse a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Grands Lacs
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