La Tournée Pitch Esplanade de la plage Biscarrosse

Biscarrosse

La Tournée Pitch

Esplanade de la plage Boulevard des sables Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Venez vous amuser avec la tournée Pitch !

Village Pitch d’environ 300 m2 avec de nombreuses animations photocall, ventreglisse, faucheuse gonflable jeu gonflable, animations et cadeaux pour les enfants, etc ! .

Esplanade de la plage Boulevard des sables Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Tournée Pitch

L’événement La Tournée Pitch Biscarrosse a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Grands Lacs