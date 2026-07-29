Stages d’été salsa cubaine Biscarrosse
samedi 8 août 2026 · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Stages d’été salsa cubaine
Calido Club Biscarrosse Landes
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-29 21:30:00
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-29
Rejoignez Isa & Jackson de Cuba’Va pour un moment de partage placé sous le signe de la danse et de la convivialité. Ouverts à tous, nos stages d’été permettent de découvrir ou de perfectionner la salsa cubaine dans une ambiance chaleureuse et festive. Seul(e), en couple, en famille ou entre amis, laissez-vous porter par les rythmes cubains et profitez d’un instant de bonne humeur accessible à tous les niveaux. Selon les dates, découvrez également d’autres danses et participez aux soirées latines organisées après les stages. Une belle occasion de vivre l’esprit de Cuba au cœur des Landes.
Salsa, alma, alegría ! .
Calido Club Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 23 87 30 cubava40@hotmail.com
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English : Stages d’été salsa cubaine
L’événement Stages d’été salsa cubaine Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Grands Lacs
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