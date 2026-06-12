Spectacle des échassiers landais Les Hérons des Lacs Place Georges Dufau Biscarrosse mercredi 29 juillet 2026.

Biscarrosse

Spectacle des échassiers landais Les Hérons des Lacs

Place Georges Dufau Fronton Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-13

Le groupe folklorique et artistique Les Hérons des Lacs est une association qui a pour but de faire revivre les traditions populaires de la culture landaise.

Son nom vient du héron ; un grand oiseau échassier associé à la région des Grands Lacs du nord des Landes.

Les échasses, autrefois utilisées comme outils de travail, évoluent pour devenir une activité artistique insolite qui regroupe habileté et performances.

Les échassiers du groupe folklorique et artistique les Hérons des Lacs vous proposent ce spectacle à ne manquer sous aucun prétexte.

Le répertoire est composé essentiellement de rondeaux, polkas, scottishs, quadrilles…, pour atteindre une trentaine de danses toutes spectaculaires et à chorégraphies remarquables. Vous aurez alors le plaisir d’admirer l’agilité des échassiers et échassières ainsi que la grâce des danseurs et danseuses au sol. .

Place Georges Dufau Fronton Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

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English : Spectacle des échassiers landais Les Hérons des Lacs

L’événement Spectacle des échassiers landais Les Hérons des Lacs Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Grands Lacs