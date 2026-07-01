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Soirée fumoir et concert pickles apero cantine Biscarrosse

jeudi 23 juillet 2026 · pickles apero cantine · Biscarrosse

Soirée fumoir et concert pickles apero cantine Biscarrosse

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
pickles apero cantine
Adresse
271 Avenue de la République
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Biscarrosse

Soirée fumoir et concert

pickles apero cantine 271 Avenue de la République Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Fumoir du jeudi plus vrai que nature avec en prime un concert du duo MAYBELL. Un duo aux voix incroyables mêlant folk et country. Texas vibes garanties!!!

Ribs de cochon cuits lentement au fumoir
(menu unique en assiette ou en formule)
+ les picorages, le plat VG et menu enfant sont également disponibles lors des jeudis fumoirs

plus d’infos sur nos pages instagram et facebook   .

pickles apero cantine 271 Avenue de la République Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 31 24 78  hello@pickles-bisca.fr

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English : Soirée fumoir et concert

L’événement Soirée fumoir et concert Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Grands Lacs

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