Soirée fumoir et concert pickles apero cantine Biscarrosse
jeudi 23 juillet 2026 · pickles apero cantine · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Soirée fumoir et concert
pickles apero cantine 271 Avenue de la République Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Fumoir du jeudi plus vrai que nature avec en prime un concert du duo MAYBELL. Un duo aux voix incroyables mêlant folk et country. Texas vibes garanties!!!
Ribs de cochon cuits lentement au fumoir
(menu unique en assiette ou en formule)
+ les picorages, le plat VG et menu enfant sont également disponibles lors des jeudis fumoirs
plus d’infos sur nos pages instagram et facebook .
pickles apero cantine 271 Avenue de la République Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 31 24 78 hello@pickles-bisca.fr
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English : Soirée fumoir et concert
L’événement Soirée fumoir et concert Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Grands Lacs
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