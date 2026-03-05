Balade découverte de Biscarrosse avec Max Ecole de Voile Biscarrosse

Balade découverte de Biscarrosse avec Max

Ecole de Voile 1355 Avenue Pierre-Georges Latécoère Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26 2026-04-16

Les Conteurs des Landes, ces habitants, ambassadeurs des Landes vous offrent une expérience originale !

Imaginez faire la connaissance d’un Landais passionné par sa région, prêt à vous dévoiler les joyaux cachés loin des circuits touristiques traditionnels. Une véritable opportunité d’engager des conversations enrichissantes et de partager des moments authentiques dans une atmosphère décontractée et conviviale.

Les Landais sont réputés pour leur accueil chaleureux et leur joie de vivre ! Ils sont disponibles pour vous rencontrer dans un cadre intimiste, vous traitant comme des VIP. Et le meilleur dans tout cela ?

C’est totalement gratuit sur réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Seules les personnes inscrites pourront prendre part à la visite. .

Ecole de Voile 1355 Avenue Pierre-Georges Latécoère Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade découverte de Biscarrosse avec Max

L’événement Balade découverte de Biscarrosse avec Max Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Grands Lacs