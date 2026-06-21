Tournée Mes déchets en vacances à Biscarrosse-Plage Biscarrosse mercredi 1 juillet 2026.

Biscarrosse

Tournée Mes déchets en vacances à Biscarrosse-Plage

Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-27 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-24 2026-08-26

Dans le cadre de sa campagne estivale Mes déchets en vacances , le SIVOM du Born déploie cet été un ambassadeur du tri chargé d’informer et de sensibiliser les touristes à la gestion des déchets et aux bons gestes de tri.

Il sillonnera à vélo les stations balnéaires et zones les plus fréquentées de notre territoire sur les mois de juillet et août, en allant à la rencontre des vacanciers et des locaux pour les conseiller et répondre à leurs questions.

27/07 et 18/08 le matin

3, 17, 27, 31 juillet et 12 , 14 août l’après-midi .

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournée Mes déchets en vacances à Biscarrosse-Plage

L’événement Tournée Mes déchets en vacances à Biscarrosse-Plage Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Grands Lacs