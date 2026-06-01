Soirée d’anniversaire la Gang La Gang Biscarrosse samedi 27 juin 2026.

Biscarrosse

Soirée d’anniversaire la Gang

La Gang 668 Rue de la Ferronnerie Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-27

La Brasserie Artisanale La Gang fête ses 2 ans

À l’occasion de cet anniversaire, une soirée festive est organisée avec au programme

Summerboomer DJ sera de la partie pour vous faire vibrer !

DJ set Weshemsley pour finir en beauté

Côté restauration, Sens Food Truck sera présent pour régaler les participants .

La Vie En Couleurs proposera également un atelier céramique, un moment de création et de détente.

Une grande tombola viendra également rythmer la soirée avec des lots offerts par les commerçants partenaires

As2pik sera présent avec une animation jeux grandeur nature

Un moment convivial pour célébrer ces deux années d’existence et poursuivre l’histoire de la brasserie .

La Gang 668 Rue de la Ferronnerie Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée d’anniversaire la Gang

L’événement Soirée d’anniversaire la Gang Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Grands Lacs