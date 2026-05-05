Visite d’une brasserie artisanale Kanaha Beer Biscarrosse
Visite d’une brasserie artisanale Kanaha Beer Biscarrosse mardi 5 mai 2026.
Biscarrosse
Visite d’une brasserie artisanale
Kanaha Beer 143 rue de la Ferronnerie Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 11:00:00
fin : 2026-07-31 13:00:00
Date(s) :
2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-03 2026-07-07 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07
Découvrez, le temps d’une visite de brasserie, tous les secrets de fabrication de la bière artisanale. Cette visite sera suivie d’une dégustation de plusieurs bières. Après cette immersion au cœur de la brasserie, vous ne verrez plus votre verre de bière de la même façon. Les bières Kanaha Beer sont brassées, à l’aide de malts de céréales exclusivement BIO.
Dates et horaires des visites D’avril à juin et septembre chaque mardi à 11h et en Juillet et août chaque mardi et vendredi à 11h
Durée de la visite 2h environ
Le nombre de personnes est limité, et la réservation est obligatoire avec billetterie en ligne ou dans les bureaux d’information touristique de Biscarrosse, Parentis et Sanguinet.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Kanaha Beer 143 rue de la Ferronnerie Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Visite d’une brasserie artisanale
L’événement Visite d’une brasserie artisanale Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grands Lacs
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