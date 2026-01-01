Finale nationale du Rocketry Challenge Rue Costes et Bellonte Biscarrosse
Finale nationale du Rocketry Challenge Rue Costes et Bellonte Biscarrosse jeudi 21 mai 2026.
Finale nationale du Rocketry Challenge
Rue Costes et Bellonte Aérodrome des Grands Lacs LFBS Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-21
Le rocketry challenge est une compétition internationale de fusées miniatures destinés aux collégiens où les équipes doivent concevoir, construire et lancer une fusée. L’objectif est, dans un temps de vol et une altitude imposés, d’embarquer un oeuf cru qui doit revenir intact sur terre, simulant la vie humaine dans les fusées.
Biscarrosse accueille la finale nationale où des collégiens de la France entière seront en compétition afin de gagner leur place pour la finale internationale à Rushmoor au Royaume-Uni le 23 et 24 juillet 2026. .
Rue Costes et Bellonte Aérodrome des Grands Lacs LFBS Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 1 69 02 23 95 manon.auguet@planete-sciences.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Finale nationale du Rocketry Challenge
L’événement Finale nationale du Rocketry Challenge Biscarrosse a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Grands Lacs