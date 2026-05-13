Enquête immersive : les voyageurs du temps – mission 400 ans, Musée de l’Hydraviation, Biscarrosse

Enquête immersive : les voyageurs du temps – mission 400 ans Samedi 23 mai, 19h00 Musée de l’Hydraviation Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le 23 mai 2026, préparez-vous à vivre un moment magique et entièrement gratuit au cœur de l’histoire de l’aviation ! De 19h à 23h, cette soirée est dédiée au lancement de l’exposition 400 ans de la Marine : Entre ciel et mer.

Enquête immersive – Les voyageurs du temps : Mission 400 ans

Avant chaque grand spectacle, plongez dans l’ambiance avec des activités créatives et profitez-en pour rencontrer les comédiens costumés de l’association Angels qui déambulent parmi vous.

L’aventure démarre véritablement par une célébration dansée immersive, le signal de départ pour partir à la rencontre des personnages historiques du musée. Votre mission : résoudre des énigmes, compléter votre frise chronologique et déchiffrer le code secret pour sauver l’histoire de la Marine. À la clé ? Votre insigne officiel et des cadeaux à gagner !

Session 1 : Accueil et activités dès 19h15

Session 2 : Accueil et activités dès 20h30

Session 3 : Accueil et activités dès 22h00

Un parcours ludique accessible dès 7 ans, sans réservation

Animation réalisée en partenariat avec l’Association Angels

Musée de l’Hydraviation 332 Rue Louis Breguet, 40600 Biscarrosse, France Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33558780065 https://www.hydravions-biscarrosse.com Le musée de l’Hydraviation, établissement culturel municipal et touristique quatre saisons à l’appellation Musée de France et au label Destination d’excellence est le lieu de mémoire de la base Latécoère de montage et d’essais d’Hydravion, mais aussi de commémoration d’un siècle d’histoire aéronautique. Le musée propose à ses visiteurs d’entrer dans la légende, celle des vols transatlantiques vers New York ou Fort de France, à l’âge d’or de l’hydraviation. Sont exposés tous les documents et objets pouvant contribuer à raconter l’histoire : archives, souvenirs des grands pilotes et constructeurs, nombreuses maquettes, photos, tableaux, uniformes, moteurs, hélices, pièces détachées, reconstitution de cabine, émetteur radio, etc., sans oublier plusieurs hydravions authentiques, restaurés par le musée. Parking à voitures et vélos à proximité.

Le 23 mai 2026, préparez-vous à vivre un moment magique et entièrement gratuit au cœur de l’histoire de l’aviation ! De 19h à 23h, cette soirée est dédiée au lancement de l’exposition 400 ans de la :…

© Collection Musée de l’hydraviation, Ville de Biscarrosse