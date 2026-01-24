Nouveau Café Théâtre Salle La Hemnota Biscarrosse
Nouveau Café Théâtre Salle La Hemnota Biscarrosse dimanche 8 février 2026.
Nouveau Café Théâtre
Salle La Hemnota Place Georges Duffau Biscarrosse Landes
Gratuit
Gratuit
Date : 2026-02-08
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08 2026-03-08 2026-04-26 2026-05-17 2026-06-14
A mi-chemin entre le théâtre, le café-concert, le cabaret, le comedy-club… le Café-Théâtre est le lieu de toutes les possibilités.
Petite scène, boisson, proximité entre artistes et spectateurs… c’est une forme qui évolue au gré des goûts du public. .
Salle La Hemnota Place Georges Duffau Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 28 46 33 mirella.levezlencre@gmail.com
English : Nouveau Café Théâtre
