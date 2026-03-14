Lire avec les chiens Médiathèque Municipale de Biscarrosse Biscarrosse
Lire avec les chiens Médiathèque Municipale de Biscarrosse Biscarrosse mercredi 22 avril 2026.
Lire avec les chiens
Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-04-22 2026-05-27 2026-06-24
Unique condition savoir lire !
Penser à ramener l’histoire que l’on souhaite faire découvrir…
Rendez-vous mensuel
Créneau de 15 minutes par enfant
Inscription obligatoire par téléphone ou a l’accueil .
Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 74 17 mediatheque@ville-biscarrosse.fr
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English : Lire avec les chiens
L’événement Lire avec les chiens Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Grands Lacs