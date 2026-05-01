Course d’Orientation urbaine Parking Triscos Biscarrosse
Course d’Orientation urbaine Parking Triscos Biscarrosse samedi 30 mai 2026.
Biscarrosse
Course d’Orientation urbaine
Parking Triscos 1 Avenue Alphonse Daudet Biscarrosse Landes
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Régionale Sprint et KO Sprint
Samedi 30 mai 2026 le BONO propose une journée de course d’orientation urbaine sur une toute nouvelle carte !
Les courses sont ouvertes à toutes personnes souhaitant découvrir la course d’orientation licenciées ou non licenciées.
Sport nature par excellence venez passez un moment convivial en réalisant un parcours d’orientation. En famille, entre amis ou bien en solo chacun peut évoluer à son rythme en marchant ou en courant.
Programme
Départs de 10h à 11h30
Départ qualification à 13h30
Départ demie finale à 15h30
Départ finale à 16h30
Le KO sprint est une course par élimination en 3 manches tout le monde peut y participer
Inscriptions sur le site LNACO avant le 24 mai à minuit https://liguenouvelleaquitaine-co.fr/ .
Parking Triscos 1 Avenue Alphonse Daudet Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine biscarrosse.orientation@gmail.com
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English : Course d’Orientation urbaine
L’événement Course d’Orientation urbaine Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Grands Lacs