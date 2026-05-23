Conférence Le sommeil Cabinet de PBA Biscarrosse

Biscarrosse

Conférence Le sommeil

Cabinet de PBA 420 Rue Jean Goujon Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Et si vos troubles du sommeil étaient liés à des émotions non libérées ?

Stress, anxiété, surcharge mentale, peurs, émotions refoulées… Notre corps et notre esprit continuent souvent de porter ce que nous n’avons pas exprimé, même pendant la nuit.

Découvrez comment certains blocages émotionnels peuvent impacter la qualité de votre sommeil, provoquer des réveils nocturnes, des difficultés d’endormissement ou une fatigue persistante.

À travers la psycho-bio-acupressure, explorez une approche douce et naturelle permettant de réguler les émotions, libérer certaines tensions intérieures et retrouver un apaisement profond.

✨ Comprendre le lien entre émotions et sommeil

✨ Identifier les blocages émotionnels invisibles

✨ Découvrir des clés concrètes pour retrouver des nuits plus sereines

✨ Animé par Sabrina, suivie d’un temps d’échange

Places limitées, sur inscription gratuite .

Cabinet de PBA 420 Rue Jean Goujon Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 22 12 19

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English : Conférence Le sommeil

L’événement Conférence Le sommeil Biscarrosse a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Grands Lacs