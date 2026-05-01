Nuit des musées Musée de l’Hydraviation Musée de l’Hydraviation Biscarrosse
Nuit des musées Musée de l’Hydraviation Musée de l’Hydraviation Biscarrosse samedi 23 mai 2026.
Biscarrosse
Nuit des musées Musée de l’Hydraviation
Musée de l’Hydraviation 332 rue Louis Breguet Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Une soirée dédiée au lancement de l’exposition 400 ans de la Marine Entre ciel et mer.
L’entrée du musée et les animations sont gratuites uniquement de 19h à 23h.
À partir de 19h15 Visite enquête costumée Les voyageurs du temps Mission 400ans
Votre mission résoudre des énigmes, compléter votre frise chronologique et déchiffrer le code secret pour sauver l’histoire de la Marine. À la clé ? Votre insigne officiel et des cadeaux à gagner !
19h15 et 20h30 Lecture contée au fil de l’océan
Plongez dans l’univers magique de l’océan avec vos tout-petits grâce à cette animation mêlant récits captivants, musique et livres pop-up surprenants.
19h à 23h Pilotez un hydravion
Prenez les commandes et vivez les sensations d’un vrai pilote grâce au simulateur de vol ! Une expérience immersive et captivante pour tous les passionnés d’aviation. .
Musée de l’Hydraviation 332 rue Louis Breguet Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 00 65
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English : Nuit des musées Musée de l’Hydraviation
L’événement Nuit des musées Musée de l’Hydraviation Biscarrosse a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Grands Lacs
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