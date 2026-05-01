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Nuit des musées Musée de l’Hydraviation Musée de l’Hydraviation Biscarrosse

Nuit des musées Musée de l’Hydraviation Musée de l’Hydraviation Biscarrosse

Nuit des musées Musée de l’Hydraviation Musée de l’Hydraviation Biscarrosse samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de l'Hydraviation

Adresse : 332 rue Louis Breguet

Ville : 40600 Biscarrosse

Département : Landes

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Biscarrosse

Nuit des musées Musée de l’Hydraviation

Musée de l’Hydraviation 332 rue Louis Breguet Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Une soirée dédiée au lancement de l’exposition 400 ans de la Marine Entre ciel et mer.

L’entrée du musée et les animations sont gratuites uniquement de 19h à 23h.

À partir de 19h15 Visite enquête costumée Les voyageurs du temps Mission 400ans
Votre mission résoudre des énigmes, compléter votre frise chronologique et déchiffrer le code secret pour sauver l’histoire de la Marine. À la clé ? Votre insigne officiel et des cadeaux à gagner !

19h15 et 20h30 Lecture contée au fil de l’océan
Plongez dans l’univers magique de l’océan avec vos tout-petits grâce à cette animation mêlant récits captivants, musique et livres pop-up surprenants.

19h à 23h Pilotez un hydravion
Prenez les commandes et vivez les sensations d’un vrai pilote grâce au simulateur de vol ! Une expérience immersive et captivante pour tous les passionnés d’aviation.   .

Musée de l’Hydraviation 332 rue Louis Breguet Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 00 65 

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English : Nuit des musées Musée de l’Hydraviation

L’événement Nuit des musées Musée de l’Hydraviation Biscarrosse a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Grands Lacs

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