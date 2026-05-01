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Concert Of Dream V and B Biscarrosse

Concert Of Dream V and B Biscarrosse

Concert Of Dream V and B Biscarrosse mercredi 13 mai 2026.

Lieu : V and B

Adresse : 76 Route de Bordeaux

Ville : 40600 Biscarrosse

Département : Landes

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Biscarrosse

Concert Of Dream

V and B 76 Route de Bordeaux Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:00:00
fin : 2026-05-13 23:00:00

Date(s) :
2026-05-13

Concert Of Dream

Reprises de classiques français et internationaux dans une ambiance festive et joviale   .

V and B 76 Route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055804776  biscarrosse@vandb.fr

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English : Concert Of Dream

L’événement Concert Of Dream Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Grands Lacs

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