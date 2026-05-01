Concert Of Dream V and B Biscarrosse
Concert Of Dream V and B Biscarrosse mercredi 13 mai 2026.
Biscarrosse
Concert Of Dream
V and B 76 Route de Bordeaux Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:00:00
fin : 2026-05-13 23:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Concert Of Dream
Reprises de classiques français et internationaux dans une ambiance festive et joviale .
V and B 76 Route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055804776 biscarrosse@vandb.fr
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English : Concert Of Dream
L’événement Concert Of Dream Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Grands Lacs
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