Atelier création de cosmétiques bio Le Monde d’Eva Biscarrosse

Atelier création de cosmétiques bio

Le Monde d’Eva 297 Avenue de la Côte d’argent Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-02-28 2026-04-18 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19

La savonnerie artisanale Le Monde d’Eva propose des ateliers de fabrication de cosmétiques bio. Profitez d’un moment agréable pour éveiller vos sens et créer votre produit, avec Eva qui vous guidera dans la création de votre propre fragrance. Les Ingrédients sont fournis

6 participants maxi. Enfants dès 14 ans

Thématique des atelier

Fabrication d’une crème de jour

Fabrication d’une brume d’oreiller et d’un stick à lèvre

Fabrication d’un lait corps à la fleur de tiaré

Fabrication d’un baume tendre corps aux huiles essentielles de votre choix

Fabrication d’un baume du tigre

Retrouver le programme complet sur la fiche de réservation.

Réservation obligatoire en ligne ou en office de tourisme .

