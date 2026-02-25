Atelier création de cosmétiques bio Le Monde d’Eva Biscarrosse
Atelier création de cosmétiques bio Le Monde d’Eva Biscarrosse samedi 28 février 2026.
Atelier création de cosmétiques bio
Le Monde d’Eva 297 Avenue de la Côte d’argent Biscarrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-02-28 2026-04-18 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19
La savonnerie artisanale Le Monde d’Eva propose des ateliers de fabrication de cosmétiques bio. Profitez d’un moment agréable pour éveiller vos sens et créer votre produit, avec Eva qui vous guidera dans la création de votre propre fragrance. Les Ingrédients sont fournis
6 participants maxi. Enfants dès 14 ans
Thématique des atelier
Fabrication d’une crème de jour
Fabrication d’une brume d’oreiller et d’un stick à lèvre
Fabrication d’un lait corps à la fleur de tiaré
Fabrication d’un baume tendre corps aux huiles essentielles de votre choix
Fabrication d’un baume du tigre
Retrouver le programme complet sur la fiche de réservation.
Réservation obligatoire en ligne ou en office de tourisme .
Le Monde d’Eva 297 Avenue de la Côte d’argent Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier création de cosmétiques bio Biscarrosse a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Grands Lacs