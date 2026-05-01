Soirée années 2000 VandB Biscarrosse

Biscarrosse

Soirée années 2000

VandB 76 Route de Bordeaux Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07 23:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Soirée années 2000

DJ Set 19h-23h, cocktails et moults surprises.

Y’a pas que ton jean qui était taille basse en 2000, y’avait aussi tes limites sur le dancefloor !

Rejoins-nous pour une soirée DJ Set 100% nostalgie.

Déguise-toi, lâche-toi, c’est l’an 2000 bébé ! .

VandB 76 Route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine biscarrosse@vandb.fr

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English : Soirée années 2000

L’événement Soirée années 2000 Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Grands Lacs