Soirée années 2000 VandB Biscarrosse
Soirée années 2000 VandB Biscarrosse jeudi 7 mai 2026.
Biscarrosse
Soirée années 2000
VandB 76 Route de Bordeaux Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07 23:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Soirée années 2000
DJ Set 19h-23h, cocktails et moults surprises.
Y’a pas que ton jean qui était taille basse en 2000, y’avait aussi tes limites sur le dancefloor !
Rejoins-nous pour une soirée DJ Set 100% nostalgie.
Déguise-toi, lâche-toi, c’est l’an 2000 bébé ! .
VandB 76 Route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine biscarrosse@vandb.fr
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English : Soirée années 2000
L’événement Soirée années 2000 Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Grands Lacs
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