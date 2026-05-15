Le Grand Café Théâtre ! Arcanson Biscarrosse Biscarrosse

Biscarrosse

Le Grand Café Théâtre !

Arcanson Biscarrosse 61 Rue du Lt de Vaisseau Paris Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Les deux pièces sont écrites par Maurice Gérardin et mises en scène par Fausto Olivares, jeu de la Troupe de Levez L’Encre.

19h00 série de sketchs

20h00 première petite pièce On n’est pas du tout près de se taire !

20h30 entracte

21h00 deuxième pièce On n’est pas près de se taire !

Fin de la soirée vers 22h .

Arcanson Biscarrosse 61 Rue du Lt de Vaisseau Paris Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 28 46 33 mirella.levezlencre@gmail.com

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English : Le Grand Café Théâtre !

L’événement Le Grand Café Théâtre ! Biscarrosse a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Grands Lacs