Le Grand Café Théâtre ! Arcanson Biscarrosse Biscarrosse
Le Grand Café Théâtre ! Arcanson Biscarrosse Biscarrosse vendredi 5 juin 2026.
Biscarrosse
Le Grand Café Théâtre !
Arcanson Biscarrosse 61 Rue du Lt de Vaisseau Paris Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Les deux pièces sont écrites par Maurice Gérardin et mises en scène par Fausto Olivares, jeu de la Troupe de Levez L’Encre.
19h00 série de sketchs
20h00 première petite pièce On n’est pas du tout près de se taire !
20h30 entracte
21h00 deuxième pièce On n’est pas près de se taire !
Fin de la soirée vers 22h .
Arcanson Biscarrosse 61 Rue du Lt de Vaisseau Paris Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 28 46 33 mirella.levezlencre@gmail.com
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English : Le Grand Café Théâtre !
L’événement Le Grand Café Théâtre ! Biscarrosse a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Grands Lacs
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