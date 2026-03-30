Atelier de modelage Argiles Céramique Café Biscarrosse

Atelier de modelage

Argiles Céramique Café 162 route de Bordeaux Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-10 2026-06-17 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Plongez les mains dans la terre au Céramique Café Argiles !

Envie de créer de vos propres mains une pièce unique en céramique ? Nos ateliers de modelage sont faits pour vous !

Accompagné(e) par une intervenante passionnée et experte, vous découvrirez les différentes terres et leurs spécificités tout en apprenant les étapes essentielles de la création d’une pièce en modelage.

Tout est inclus !

Le tarif comprend tout le matériel nécessaire argiles, colorants, outils, ainsi que l’émaillage, les deux cuissons et bien sûr l’accompagnement personnalisé tout au long de l’atelier.

Accessible à partir de 12 ans, novices comme passionnés, cet atelier est une invitation à la créativité et à la détente. Venez partager un moment unique et laisser libre cours à votre imagination !

Nombres de places de 2 à 8 personnes. .

Argiles Céramique Café 162 route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 33 86 65

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English : Atelier de modelage

L’événement Atelier de modelage Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grands Lacs