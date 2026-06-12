Soirée de présentation de la saison culturelle 2026/2027 de L’Arcanson Centre culturel L’Arcanson Biscarrosse mardi 16 juin 2026.

Biscarrosse

Soirée de présentation de la saison culturelle 2026/2027 de L’Arcanson

Centre culturel L’Arcanson 61 Rue du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:30:00

fin : 2026-06-16 20:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Spectacles proposés par L’Arcanson et Odysca pour la prochaine saison culturelle .

Centre culturel L’Arcanson 61 Rue du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 52 75 centreculturel@ville-biscarrosse.fr

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English : Soirée de présentation de la saison culturelle 2026/2027 de L’Arcanson

L’événement Soirée de présentation de la saison culturelle 2026/2027 de L’Arcanson Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Grands Lacs