Journée portes ouvertes Parking Triscos Biscarrosse

Biscarrosse

Journée portes ouvertes

Parking Triscos 1 Avenue Alphonse Daudet Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Comme chaque début d’été, l’Automobile Biscarrosse Club vous invite à sa journée portes ouvertes au cœur de Biscarrosse !

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, venez admirer une superbe collection de voitures et de motos anciennes et de prestige des oldtimers, des youngtimers et de véritables pièces rares qui raviront les passionnés comme les curieux.

Profitez également d’un large choix de spécialités gourmandes et de boissons pour vous restaurer sur place. Une animation originale vous attend testez le simulateur de retournement proposé par la police et apprenez les bons réflexes en toute sécurité.

Rendez-vous le 13 juin pour vivre une expérience unique, entre design d’exception, sons envoûtants et parfums d’une autre époque ! .

Parking Triscos 1 Avenue Alphonse Daudet Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 03 54 05 abcsecretariat2022@gmail.com

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English : Journée portes ouvertes

L’événement Journée portes ouvertes Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Grands Lacs