Salon du Bien-Être Salle Saint-Exupéry Biscarrosse

Biscarrosse

Salon du Bien-Être

Salle Saint-Exupéry Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

L’ACBV organise la 4ème édition du Salon du Bien-Être de Biscarrosse les 13 et 14 juillet prochain.

Nombreux exposants, avec des conférences et ateliers d’une durée d’une heure dispensées tout au long du weekend

Présence de stands de vente d’objets et de produits en lien avec le bien-être

Entrée gratuite

Restauration le midi grâce à un food-truck .

Salle Saint-Exupéry Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 29 24 03 acbv40@gmail.com

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English : Salon du Bien-Être

L’événement Salon du Bien-Être Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Grands Lacs