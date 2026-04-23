Salon du Bien-Être Salle Saint-Exupéry Biscarrosse
Salon du Bien-Être Salle Saint-Exupéry Biscarrosse samedi 13 juin 2026.
Biscarrosse
Salon du Bien-Être
Salle Saint-Exupéry Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
L’ACBV organise la 4ème édition du Salon du Bien-Être de Biscarrosse les 13 et 14 juillet prochain.
Nombreux exposants, avec des conférences et ateliers d’une durée d’une heure dispensées tout au long du weekend
Présence de stands de vente d’objets et de produits en lien avec le bien-être
Entrée gratuite
Restauration le midi grâce à un food-truck .
Salle Saint-Exupéry Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 29 24 03 acbv40@gmail.com
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English : Salon du Bien-Être
L’événement Salon du Bien-Être Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Grands Lacs