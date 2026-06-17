Tournée Mes déchets en vacances à Biscarrosse-Ville Biscarrosse
Tournée Mes déchets en vacances à Biscarrosse-Ville Biscarrosse vendredi 3 juillet 2026.
Biscarrosse
Tournée Mes déchets en vacances à Biscarrosse-Ville
Place du marché Biscarrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-17 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-10 2026-08-14
Tournée d’été au Marché du Bourg
Dans le cadre de sa campagne estivale Mes déchets en vacances , le SIVOM du Born déploie cet été un ambassadeur du tri chargé d’informer et de sensibiliser les touristes à la gestion des déchets et aux bons gestes de tri.
Il sillonnera à vélo les stations balnéaires et zones les plus fréquentées de notre territoire sur les mois de juillet et août, en allant à la rencontre des vacanciers et des locaux pour les conseiller et répondre à leurs questions.
27/07
– Matin à la plage
– Après-midi au centre Leclerc
10/08
– Matin à la plage
– Après-midi au centre Leclerc .
Place du marché Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96
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English : Tournée Mes déchets en vacances à Biscarrosse-Ville
L’événement Tournée Mes déchets en vacances à Biscarrosse-Ville Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Grands Lacs
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