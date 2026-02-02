La Leclerc Régate de Voile Yach Club Ispe Biscarrosse Biscarrosse
La Leclerc Régate de Voile Yach Club Ispe Biscarrosse Biscarrosse samedi 27 juin 2026.
La Leclerc Régate de Voile
Yach Club Ispe Biscarrosse 5366 Route des Lacs Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
.
Yach Club Ispe Biscarrosse 5366 Route des Lacs Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Leclerc Régate de Voile
L’événement La Leclerc Régate de Voile Biscarrosse a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Grands Lacs