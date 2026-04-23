Concert chorale Les Voix du Lac à Biscarrosse Église Sainte-Bernadette Biscarrosse

Biscarrosse

Concert chorale Les Voix du Lac à Biscarrosse

Église Sainte-Bernadette Rue de l’Église Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 20:30:00

fin : 2026-06-28 22:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Un concert caritatif et joyeux avec le groupe Swing40 pour l’association Bisc’atypique !

Laissez vous embarquer pour une super soirée musicale où vous serez acteur ! .

Église Sainte-Bernadette Rue de l’Église Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 11 46 01 lesvoixdulac.parentis@gmail.com

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English : Concert chorale Les Voix du Lac à Biscarrosse

L’événement Concert chorale Les Voix du Lac à Biscarrosse Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Grands Lacs