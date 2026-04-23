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Concert chorale Les Voix du Lac à Biscarrosse Église Sainte-Bernadette Biscarrosse

Concert chorale Les Voix du Lac à Biscarrosse Église Sainte-Bernadette Biscarrosse

Concert chorale Les Voix du Lac à Biscarrosse Église Sainte-Bernadette Biscarrosse dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Église Sainte-Bernadette

Adresse : Rue de l'Église

Ville : 40600 Biscarrosse

Département : Landes

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0

Biscarrosse

Concert chorale Les Voix du Lac à Biscarrosse

Église Sainte-Bernadette Rue de l’Église Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 20:30:00
fin : 2026-06-28 22:30:00

Date(s) :
2026-06-28

Un concert caritatif et joyeux avec le groupe Swing40 pour l’association Bisc’atypique !

Laissez vous embarquer pour une super soirée musicale où vous serez acteur !   .

Église Sainte-Bernadette Rue de l’Église Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 11 46 01  lesvoixdulac.parentis@gmail.com

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English : Concert chorale Les Voix du Lac à Biscarrosse

L’événement Concert chorale Les Voix du Lac à Biscarrosse Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Grands Lacs

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