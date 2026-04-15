Biscarrosse

Marché aux artistes

Place Georges Dufau Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30

Marché aux artistes (peintres et sculpteurs)

Place Dufau au printemps et à l’automne

Place de l’Océan en été

Venez découvrir des artistes locaux .

Place Georges Dufau Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

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English : Marché aux artistes

L’événement Marché aux artistes Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Grands Lacs