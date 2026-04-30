Formation en Yoga aérien Origami des Grands Lacs Biscarrosse

Biscarrosse

Formation en Yoga aérien

Origami des Grands Lacs 247 Rue des Vignerons Biscarrosse Landes

Tarif : 599 – 599 – 999 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Formation Yoga aérien (hamacs avec poignées)

3 jours intensifs + 1 mois en ligne (suivi)

Cette formation est pour vous si

-Vous pratiquez le yoga pour vous-même et souhaitez améliorer vos connaissances pour approfondir votre discipline personnelle.?

-Vous êtes passionné(e) par le yoga, ou le yoga aérien en particulier, et rêvez de devenir enseignant(e) pour partager cette passion unique.

-Vous cherchez à diversifier votre pratique et à proposer des cours de yoga aérien qualifiés. Même si vous avez peu ou pas pratiqué le yoga aérien, cette formation est une excellente occasion d’essayer, d’en apprendre davantage sur cette pratique et sur vous-même.

-Vous êtes prêt(e) aux changements profonds dans votre vie et si vous désirez sincèrement transformer la vie des autres par l’enseignement. .

Origami des Grands Lacs 247 Rue des Vignerons Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 64 00 95 m.a.zavarina@gmail.com

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English : Formation en Yoga aérien

L’événement Formation en Yoga aérien Biscarrosse a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grands Lacs