Clôture de saison Odysca x Arcanson Salle Arcanson Biscarrosse

Clôture de saison Odysca x Arcanson

Salle Arcanson 61 Rue du Lt de Vaisseau Paris Biscarrosse Landes

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

FRED BLIN A-t-on toujours raison ? Which witch are you ? (clown)

Ce spectacle est son premier solo. Il apparait en clown à la merci de lui-même et des désillusions de la création artistique. Un spectacle autant déroutant qu’hilarant, un spectacle immanquable car impitchable !

Si malgré tout nous tentons de le décrire, nous pouvons dès à présent dire qu’il y aura du quickchange, des illusions, des longueurs et beaucoup de promesses…

CIE SERENDIPITY Anomie du cheval (main à main)

Un duo d’acrobates se produit sur scène dans un numéro époustouflant, mais quelque chose semble étrange… Ils ont l’air de jouer de dos… Ce décalage surprenant nous rend témoins de mimiques, de commentaires et même de fous rires que nous ne sommes pas censés voir d’ordinaire.

La dernière figure rate, les artistes saluent…

Elle, 1m54, lui, 1m93. Elle est morte de rire. Lui, grogne dans sa barbe. .

Salle Arcanson 61 Rue du Lt de Vaisseau Paris Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 82 82 communication@odysca.fr

