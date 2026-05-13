Simulateur de vol et découverte des instruments de bord, Musée de l’Hydraviation, Biscarrosse

Simulateur de vol et découverte des instruments de bord Samedi 23 mai, 19h00 Musée de l’Hydraviation Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le 23 mai 2026, préparez-vous à vivre une soirée magique et entièrement gratuite au cœur de l’histoire de l’aviation ! De 19h à 23h, notre musée se transforme en terrain de jeu, de découverte et d’émotion pour toute la famille.

Simulateur de vol et découverte des instruments de bord

Prenez les commandes et vivez les sensations d’un vrai pilote grâce au simulateur de vol ! Une expérience immersive et captivante pour tous les passionnés d’aviation.

Tous publics, sans réservation

Animation réalisée par l’Association des Amis du Musée

Musée de l’Hydraviation 332 Rue Louis Breguet, 40600 Biscarrosse, France Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33558780065 https://www.hydravions-biscarrosse.com Le musée de l’Hydraviation, établissement culturel municipal et touristique quatre saisons à l’appellation Musée de France et au label Destination d’excellence est le lieu de mémoire de la base Latécoère de montage et d’essais d’Hydravion, mais aussi de commémoration d’un siècle d’histoire aéronautique. Le musée propose à ses visiteurs d’entrer dans la légende, celle des vols transatlantiques vers New York ou Fort de France, à l’âge d’or de l’hydraviation. Sont exposés tous les documents et objets pouvant contribuer à raconter l’histoire : archives, souvenirs des grands pilotes et constructeurs, nombreuses maquettes, photos, tableaux, uniformes, moteurs, hélices, pièces détachées, reconstitution de cabine, émetteur radio, etc., sans oublier plusieurs hydravions authentiques, restaurés par le musée. Parking à voitures et vélos à proximité.

Le 23 mai 2026, préparez-vous à vivre une soirée magique et entièrement gratuite au cœur de l’histoire de l’aviation ! De 19h à 23h, notre musée se transforme en terrain de jeu, de découverte et pour…

© Clip and Rush, Collection Musée de l’Hydraviation, Ville de Biscarrosse