Conférence Relation avec son adolescent Cabinet de PBA Biscarrosse
Conférence Relation avec son adolescent Cabinet de PBA Biscarrosse samedi 30 mai 2026.
Biscarrosse
Conférence Relation avec son adolescent
Cabinet de PBA 420 Rue Jean Goujon Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Votre ado lève les yeux au ciel plus vite que son ombre ? Les discussions tournent parfois au bras de fer ? Vous avez l’impression qu’il est livré sans mode d’emploi ?
Rassurez-vous… vous n’êtes pas seuls
L’adolescence peut venir bousculer l’équilibre familial, mettre les émotions sens dessus dessous et transformer des échanges simples… en négociations diplomatiques de haut niveau.
Lors de cette conférence, nous verrons comment retrouver plus de compréhension, de dialogue et de sérénité à la maison, tout en aidant son adolescent à grandir et à trouver sa place.
Un moment concret, accessible et bienveillant pour repartir avec des clés de compréhension, des outils utiles au quotidien et un autre regard sur cette période parfois mouvementée
✨ Conférence animée par Sabrina, praticienne en Psycho-Bio-Acupressure suivie d’un temps d’échange
Places limitées, sur inscription gratuite .
Cabinet de PBA 420 Rue Jean Goujon Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 22 12 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Relation avec son adolescent
L’événement Conférence Relation avec son adolescent Biscarrosse a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Grands Lacs
À voir aussi à Biscarrosse (Landes)
- La Biscarrossaise Régate de Voile Yach Club Ispe Biscarrosse Biscarrosse 23 mai 2026
- Nuit des Musées, découvrez le musée des traditions Musée des Traditions Biscarrosse 23 mai 2026
- Simulateur de vol et découverte des instruments de bord, Musée de l’Hydraviation, Biscarrosse 23 mai 2026
- Nuit des musées Musée de l’Hydraviation Musée de l’Hydraviation Biscarrosse 23 mai 2026
- Enquête immersive : les voyageurs du temps – mission 400 ans, Musée de l’Hydraviation, Biscarrosse 23 mai 2026