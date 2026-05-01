Conférence Relation avec son adolescent Cabinet de PBA Biscarrosse

Biscarrosse

Conférence Relation avec son adolescent

Cabinet de PBA 420 Rue Jean Goujon Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Votre ado lève les yeux au ciel plus vite que son ombre ? Les discussions tournent parfois au bras de fer ? Vous avez l’impression qu’il est livré sans mode d’emploi ?

Rassurez-vous… vous n’êtes pas seuls

L’adolescence peut venir bousculer l’équilibre familial, mettre les émotions sens dessus dessous et transformer des échanges simples… en négociations diplomatiques de haut niveau.

Lors de cette conférence, nous verrons comment retrouver plus de compréhension, de dialogue et de sérénité à la maison, tout en aidant son adolescent à grandir et à trouver sa place.

Un moment concret, accessible et bienveillant pour repartir avec des clés de compréhension, des outils utiles au quotidien et un autre regard sur cette période parfois mouvementée

✨ Conférence animée par Sabrina, praticienne en Psycho-Bio-Acupressure suivie d’un temps d’échange

Places limitées, sur inscription gratuite .

Cabinet de PBA 420 Rue Jean Goujon Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 22 12 19

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English : Conférence Relation avec son adolescent

L’événement Conférence Relation avec son adolescent Biscarrosse a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Grands Lacs