Séance d’initiation au Grand Chistera Vacances de Pâques Place Georges Dufau Biscarrosse
Séance d’initiation au Grand Chistera Vacances de Pâques Place Georges Dufau Biscarrosse jeudi 9 avril 2026.
Séance d’initiation au Grand Chistera Vacances de Pâques
Place Georges Dufau Fronton Biscarrosse Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23
L’expérience d’initiation au Grand Chistera, une des activités emblématiques de la pelote basque, est désormais proposée à Biscarrosse !
Originaire du Sud-Ouest, le Grand Chistera, également connu sous le nom de la chistera , est l’une des vingt-deux activités de pelote basque reconnues par la Fédération Française de Pelote Basque.
Le Grand Chistera est caractérisé par l’utilisation d’un panier courbé, attaché au poignet du joueur à l’aide d’une lanière en cuir. Ce dispositif permet de lancer la pelote avec une grande précision et une vitesse impressionnante.
3 dates sont proposées, avec chaque jour 3 sessions 3 horaires de 45mn 14h 15h 16h
Les places sont limitées à 8 participants par session. Enfants à partir de 6 ans
Réservez vite votre place pour cette expérience unique ! .
Place Georges Dufau Fronton Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séance d’initiation au Grand Chistera Vacances de Pâques
L’événement Séance d’initiation au Grand Chistera Vacances de Pâques Biscarrosse a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Grands Lacs