Conférence Fête de la Mer et des Littoraux 2026 296 place Charles-de-Gaulle Biscarrosse
Conférence Fête de la Mer et des Littoraux 2026 296 place Charles-de-Gaulle Biscarrosse lundi 6 juillet 2026.
Biscarrosse
Conférence Fête de la Mer et des Littoraux 2026
296 place Charles-de-Gaulle 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:30:00
fin : 2026-07-06 21:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Face aux évolutions du trait de côte et aux défis du changement climatique, comment préparer l’avenir du littoral biscarrossais ? Quels sont les risques à anticiper, les enjeux à relever et les solutions à mettre en œuvre ?
À l’occasion de la Fête de la Mer et des Littoraux, la Communauté de Communes des Grands Lacs et la Ville de Biscarrosse vous invitent à une conférence-débat consacrée à la gestion côtière et à l’aménagement durable de la station. .
296 place Charles-de-Gaulle 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 54 63
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English : Conférence Fête de la Mer et des Littoraux 2026
L’événement Conférence Fête de la Mer et des Littoraux 2026 Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Grands Lacs
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