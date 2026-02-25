Matinées enfants Vacances de Pâques Biscarrosse
Matinées enfants Vacances de Pâques
Place Marsan Biscarrosse Landes
Gratuit
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22
Mercredi 08 avril
– Jeux en bois
– Structure gonflable
– Atelier créatif
Mercredi 15 avril
– Jeux en bois
– Structure gonflable
Mercredi 22 avril
– Jeux en bois
– Structure gonflable
– Atelier créatif
Accès libre
Ouvert à tous .
Place Marsan Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96
