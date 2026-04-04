Vis ta plage Rencontre avec les nageurs sauveteurs Biscarrosse mardi 7 juillet 2026.

Biscarrosse

Vis ta plage Rencontre avec les nageurs sauveteurs

Poste de secours Plage centrale Biscarrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:00:00

fin : 2026-08-11 10:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Informer, sensibiliser les usagers sous la forme d’une balade commentée avec explications et présentation sur les phénomènes de courant, d’érosion, les thématiques environnementales, les dangers de l’océan, présentation du matériel de sauvetage et visite du poste de secours par les sauveteurs.

Animation tout public encadrée par des professionnels (Nageurs sauveteurs, ONF, Comité de Vigilance de Biscarrosse, Association environnementales, bénévoles, etc…)

Ouvert à tous (enfants, adultes, séniors, familles, locaux, estivants) .

Poste de secours Plage centrale Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 76

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English : Vis ta plage Rencontre avec les nageurs sauveteurs

L’événement Vis ta plage Rencontre avec les nageurs sauveteurs Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Grands Lacs