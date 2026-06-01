Gala de danse et fête de la musique 75 Avenue de Lattre de Tassigny Biscarrosse dimanche 21 juin 2026.

Biscarrosse

Gala de danse et fête de la musique

75 Avenue de Lattre de Tassigny 75 Av. de Lattre de Tassigny, Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:30:00

fin : 2026-06-21 23:59:00

Date(s) :

2026-06-21

BiscaMoove vous donne rendez-vous pour célébrer l’arrivée de l’été dans une ambiance festive et conviviale.

Dès 17h30, découvrez les talents de l’association à travers des animations et spectacles de Hip-Hop, Breakdance et Afro Dance. À 19h45, place à la fête avec un grand Dance Floor à ciel ouvert animé par les DJs de BiscaMoove. House, Electro, Hip-Hop, Afro Dancehall, Latino et Pop rythmeront cette soirée exceptionnelle .

Entre démonstrations, partage, danse et bonne humeur, venez vivre un moment unique en famille ou entre amis.

Buvette et restauration sur place.

BiscaMoove du spectacle à la fête, la plage danse avec vous ! ????

Jusqu’à 4h. .

75 Avenue de Lattre de Tassigny 75 Av. de Lattre de Tassigny, Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 27 13 77 assomoove@gmail.com

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English : Gala de danse et fête de la musique

L’événement Gala de danse et fête de la musique Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Grands Lacs