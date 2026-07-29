Présentation de l’exposition inédite de photos d’oiseaux De plume et d’eau Café de l’Orme Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Présentation de l’exposition inédite de photos d’oiseaux De plume et d’eau

Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:30:00

fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Venez découvrir l’exposition photos de Marius THIBAULT, invité par le SEL des Grands Lacs.

A 14 ans, Marius est un passionné d’ornithologie et de photographie. Il présente ses photos pour la première fois au Café de l’Orme pendant les deux premières semaines du mois d’août 2026.

Présentation de l’exposition par Marius THIBAULT le samedi 1er août à 17h30 au Café de l’Orme. Conférence et questions/réponses.

Entrée libre.

Bar et restauration sur place. .

Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

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English : Présentation de l’exposition inédite de photos d’oiseaux De plume et d’eau

L’événement Présentation de l’exposition inédite de photos d’oiseaux De plume et d’eau Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Grands Lacs