Sensibilisation déficience visuelle et chiens guides Esplanade Biscarrosse

Biscarrosse

Sensibilisation déficience visuelle et chiens guides

Esplanade 123-2 Avenue de la Plage Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Journée sensibilisation .

Esplanade 123-2 Avenue de la Plage Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

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English : Sensibilisation déficience visuelle et chiens guides

L’événement Sensibilisation déficience visuelle et chiens guides Biscarrosse a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Grands Lacs