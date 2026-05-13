Sensibilisation déficience visuelle et chiens guides Esplanade Biscarrosse
Sensibilisation déficience visuelle et chiens guides Esplanade Biscarrosse dimanche 9 août 2026.
Biscarrosse
Sensibilisation déficience visuelle et chiens guides
Esplanade 123-2 Avenue de la Plage Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Journée sensibilisation .
Esplanade 123-2 Avenue de la Plage Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96
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English : Sensibilisation déficience visuelle et chiens guides
L’événement Sensibilisation déficience visuelle et chiens guides Biscarrosse a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Grands Lacs
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