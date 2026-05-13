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Sensibilisation déficience visuelle et chiens guides Esplanade Biscarrosse

Sensibilisation déficience visuelle et chiens guides Esplanade Biscarrosse

Sensibilisation déficience visuelle et chiens guides Esplanade Biscarrosse dimanche 9 août 2026.

Lieu : Esplanade

Adresse : 123-2 Avenue de la Plage

Ville : 40600 Biscarrosse

Département : Landes

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Biscarrosse

Sensibilisation déficience visuelle et chiens guides

Esplanade 123-2 Avenue de la Plage Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Journée sensibilisation   .

Esplanade 123-2 Avenue de la Plage Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96 

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English : Sensibilisation déficience visuelle et chiens guides

L’événement Sensibilisation déficience visuelle et chiens guides Biscarrosse a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Grands Lacs

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