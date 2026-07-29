Les Roses Papotent Café de l’Orme Biscarrosse
jeudi 6 août 2026 · Café de l'Orme · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Les Roses Papotent
Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06 15:30:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-09-03 2026-10-01
En partenariat avec le CIAS des Grands Lacs, l’association Les Roses d’Octobre de Biscarrosse organise chaque 1er jeudi du mois un café rencontre intitulé Les Roses Papotent à destination des femmes touchées par un cancer du sein.
Animé par une patiente partenaire en oncologie du Centre Hospitalier d’Arcachon, ces temps d’échange visent à
– Libérer la parole des femmes atteintes d’un cancer du sein (en cours de diagnostic, de traitement ou en rémission);
– Renforcer leur capacité à agir par elles-mêmes;
– Permettre à chacune d’être actrice de son parcours de santé;
– Créer du lien social et briser l’isolement.
L’objectif de ces cafés rencontres est également de pallier à l’éloignement géographique des structures de soins, souvent situées à Bordeaux, en offrant aux habitantes du territoire des Grands Lacs un lien d’écoute et de partage, à proximité de leur lieu de vie. .
Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine lesrosesdoctobre.biscarrosse@gmail.com
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English : Les Roses Papotent
L’événement Les Roses Papotent Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Grands Lacs
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