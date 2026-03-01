1ère édition Biennale Internationale des Arts du Feu Pôle International des Arts du Feu Baccarat

1ère édition Biennale Internationale des Arts du Feu

Pôle International des Arts du Feu 55 Rue des Cristalleries Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Pôle International des Arts du Feu, en collaboration avec l’Association Baccanale et la Ville de Baccarat, a le plaisir d’annoncer l’organisation de la première édition de la Biennale Internationale des Arts du Feu. L’évènement prend naturellement place au cœur de Baccarat, ville emblématique dont le nom prestigieux résonne à l’échelle mondiale et incarne l’excellence des arts et des savoir-faire du feu. Cette manifestation a vocation à réunir artistes, artisans d’art et créateurs français et internationaux issus des domaines du verre, de la céramique, de la faïence, de la porcelaine, du métal, de l’émail et des disciplines associées, dans un esprit de création, de transmission et d’innovation. Au programme: démonstrations autour de la céramique, du métal, du verre et du cristal. Buvette et restauration sur place. Gratuit. Informations au 06 69 09 80 55Tout public

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Pôle International des Arts du Feu 55 Rue des Cristalleries Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 69 09 80 55

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English :

The Pôle International des Arts du Feu, in collaboration with the Association Baccanale and the City of Baccarat, is pleased to announce the organization of the first edition of the Biennale Internationale des Arts du Feu. The event naturally takes place in the heart of Baccarat, an emblematic town whose prestigious name resonates worldwide and embodies the excellence of the arts and know-how of fire. The event brings together French and international artists, craftsmen and designers from the fields of glass, ceramics, earthenware, porcelain, metal, enamel and related disciplines, in a spirit of creation, transmission and innovation. On the program: demonstrations of ceramics, metal, glass and crystal. Refreshments and catering on site. Free admission. Information: 06 69 09 80 55

L’événement 1ère édition Biennale Internationale des Arts du Feu Baccarat a été mis à jour le 2026-03-14 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS