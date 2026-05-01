1ère édition du RespiSummerDay 2026, Auditorium fac de médecine Batiment de recherche, Le Kremlin-Bicêtre

1ère édition du RespiSummerDay 2026 Mardi 23 juin, 13h30 Auditorium fac de médecine Batiment de recherche Val-de-Marne

inscription obligatoire; date limite 29/05

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T13:30:00+02:00 – 2026-06-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T13:30:00+02:00 – 2026-06-23T18:00:00+02:00

Cette journée s’organisera autour de thématiques majeures en médecine respiratoire, dont vous trouverez le programme complet en pièce jointe :

Sommeil et dyspnée : interfaces cliniques et mécanistiques

Génétique et pathologies respiratoires : de la recherche à la pratique clinique

FHU Junior Spotlight : présentation de travaux scientifiques

Nous aurons également le plaisir d’accueillir le Pr John Wilson (Griffith University, Australie) pour une keynote en anglais intitulée : Respiratory Medicine, system performance and healthcare leadership.

Pour en savoir plus https://geni-econ.org/medical-advisory-committee/professor-john-wilson

Le reste des présentations se déroulera en français.

✅ L’inscription est gratuite mais obligatoire (nombre de places limité).

Date limite d’inscription : 29 mai 2026.

Programme

13h15 – 13h30 Accueil et café de bienvenue

13h30 – 13h40 Inauguration – Pr. Marc Humbert

13h40 – 14h00 Présentation des FHUs

14h00 – 14h45 Respiratory Medicine, system performance and healthcare leadership

Pr. John Wilson, Griffith University, Australia

14h45 – 15h30 Sommeil et dyspnée : interfaces cliniques et mécanistiques

FHU BREATH & FHU UMANHYS

Pause café15h30 – 15h50

15h50 – 16h35 Génétique et pathologies respiratoires : de la recherche à la pratique clinique

FHU COURNAND, FHU GIFT & FHU INFIRE

16h35 – 17h25 FHU Junior Spotlight : présentation de travaux scientifiques

17h25 – 17h40 Mot de clôture – Pr. Olivier Sanchez

Auditorium fac de médecine Batiment de recherche 63 rue gabriel péri 94270 le kremlin bicetre Le Kremlin-Bicêtre 94270 Les Coquettes – Les Plantes Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7jrrUi7ll8HfFAlHFHvbYr1lKL8i6AzbMfiZS6a8l6ddzsQ/viewform »}] [{« link »: « https://geni-econ.org/medical-advisory-committee/professor-john-wilson »}]

Après-midi scientifique inter-FHU consacrée aux approches intégrées en pathologies respiratoires, co-organisée par cinq Fédérations Hospitalo-Universitaires : GIFT, BREATH, INFIRE, UMANHYS et COURNAND