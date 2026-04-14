École d’été de santé publique et d’épidémiologie – 22 juin – 3 juillet 2026, Faculté de Médecine – Université Paris-Saclay, Le Kremlin-Bicêtre

École d’été de santé publique et d’épidémiologie – 22 juin – 3 juillet 2026 22 juin – 3 juillet Faculté de Médecine – Université Paris-Saclay Val-de-Marne

sur inscription, à partir de 200 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T09:00:00+02:00 – 2026-06-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T09:00:00+02:00 – 2026-07-03T18:00:00+02:00

L’ vous accueille du pour une formation riche et intensive à la faculté de médecine Paris-Saclay (Kremlin Bicêtre).

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Des enseignements théoriques solides en ́

Des enseignements pratiques pour ̂

́ : formulation, conduite et discussion de problématiques de Santé Publique

Les 5 modules proposés en 2026 :

: ́ ́ ́ : ́ ̀

données de survie; regression logistique, modèle de cox

Avec Oriane Lambert et Aboubakari Nambiema

Temps complet — 22 au 26 juin

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Modèles marginaux, Modèles mixtes, Modèle GEE

Avec Fanny Artaud et Henri Panjo

Temps complet — 29 juin au 3 juillet

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Etude de cas témoin, Etude de Cohorte, Essai d’intervention

Avec Marianne Canonico – Beau Yon de Jonage

2,5 jours — 22 au 24 juin (matin)

: ̀ ’ ́ ( )

logiciel R, R studio, Manipulation de base de données, Production statistique

Avec Rebecca Bauer et Rachel Foare

Temps partiel (après-midis) — 22 au 26 juin

: ́ – ’

GT summary, R markdown, programmation

Avec Rebecca Bauer et Rachel Foare

Temps partiel (après-midis) — 29 juin au 3 juillet

Que vous soyez doctorant·e, clinicien·ne, chercheur·se ou professionnel·le de santé publique, cette école d’été est une opportunité idéale pour renforcer vos compétences méthodologiques.

Faculté de Médecine – Université Paris-Saclay 63 rue Gabriel Péri – Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://eespe.vjf.inserm.fr/#about »}]

L’École d’été de santé publique et d’épidémiologie (EESPE) propose 5 modules autour d’enseignements théoriques (biostats/epidémio) et pratiques (logiciel R) avec une approche appliquée santé publique formation courte