Informations pratiques

Gigean

1ÈRE ÉDITION OFFICIELLE DE MOTS & MERVEILLES

Gigean Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Les samedi 5 et dimanche 6 septembre 2026, l’Abbaye Saint-Félix de Montceau à Gigean accueille la toute première édition officielle de Mots & Merveilles — rencontre d’auteurs et d’illustrateurs du Grand Sud au coeur d’un site médiéval exceptionnel. Littérature, imaginaire, création artistique et patrimoine réunis pour un week-end culturel familial et accessible à tous.

Un festival littéraire et artistique ancré dans le patrimoine

Mots & Merveilles est un rendez-vous culturel consacré à la découverte de l’Imaginaire et de l’Histoire à travers les oeuvres et les univers d’artistes du Grand Sud. Auteurs, illustrateurs et artisans rencontrent le public dans un cadre unique — les ruines médiévales de l’Abbaye Saint-Félix de Montceau, perchée sur les hauteurs de Gigean, dominant le bassin de Thau.

Rencontres, dédicaces et déambulation

Deux jours pour flâner entre les stands des artistes, découvrir leurs univers, échanger directement avec eux, faire dédicacer livres et illustrations. Un esprit de rencontre et de partage entre le public et les créateurs du territoire occitan et du Grand Sud.

L’Abbaye Saint-Félix de Montceau — un écrin médiéval hors du temps

Construite au XIIe siècle, l’abbaye cistercienne Saint-Félix de Montceau est l’un des sites patrimoniaux les plus remarquables de l’Hérault. Ses ruines romantiques, dominant le bassin de Thau et la Méditerranée, constituent un décor naturel et exceptionnel pour un festival dédié à l’imaginaire. .

Gigean 34770 Hérault Occitanie +33 6 11 41 66 27 contact@harmonia-prod.fr

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English :

On Saturday, September 5, and Sunday, September 6, 2026, the Abbey of Saint-Félix de Montceau-Gigean will host the very first official edition of Mots & Merveilles— a gathering of authors and illustrators from the French South, set against the backdrop of an exceptional medieval site. Literature, imagination, artistic creation, and cultural heritage come together for a family-friendly cultural weekend open to everyone.

L’événement 1ÈRE ÉDITION OFFICIELLE DE MOTS & MERVEILLES Gigean a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau