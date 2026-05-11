1ère Fête de la Mobylette Mob’Mesnil Stade municipal Le Mesnil-Réaume
1ère Fête de la Mobylette Mob’Mesnil Stade municipal Le Mesnil-Réaume dimanche 19 juillet 2026.
Le Mesnil-Réaume
1ère Fête de la Mobylette Mob’Mesnil
Stade municipal Rue René Delcourt Le Mesnil-Réaume Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Rassemblement de mobylettes.
Balade mob de 50 Km Départ à 10h.
Inscription sur place 5€
Au programme Concours de la plus belle mobylette, Top 3 féminine, Top 3 origine restaurée, Top 3 Hybride custom, Concours de lenteur, Bourse aux pièces.
Tombola Une mobylette 51V (valeur 1 200€) à gagner.
Restauration et buvette. .
Stade municipal Rue René Delcourt Le Mesnil-Réaume 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 80 67 mairie@mesnil-reaume.fr
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English : 1ère Fête de la Mobylette Mob’Mesnil
L’événement 1ère Fête de la Mobylette Mob’Mesnil Le Mesnil-Réaume a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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