1ère Fête de la Mobylette Mob’Mesnil Stade municipal Le Mesnil-Réaume

Le Mesnil-Réaume

1ère Fête de la Mobylette Mob’Mesnil

Stade municipal Rue René Delcourt Le Mesnil-Réaume Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Rassemblement de mobylettes.

Balade mob de 50 Km Départ à 10h.

Inscription sur place 5€

Au programme Concours de la plus belle mobylette, Top 3 féminine, Top 3 origine restaurée, Top 3 Hybride custom, Concours de lenteur, Bourse aux pièces.

Tombola Une mobylette 51V (valeur 1 200€) à gagner.

Restauration et buvette. .

Stade municipal Rue René Delcourt Le Mesnil-Réaume 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 80 67 mairie@mesnil-reaume.fr

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English : 1ère Fête de la Mobylette Mob’Mesnil

L’événement 1ère Fête de la Mobylette Mob’Mesnil Le Mesnil-Réaume a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers