Exposition de tracteurs Stade municipal Le Mesnil-Réaume

Le Mesnil-Réaume

Exposition de tracteurs

Stade municipal Rue René Delcourt Le Mesnil-Réaume Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Venez découvrir la passion des tracteurs.

Balade de 10 Km en tracteur dans les alentours.

En même temps que la Fête de la Mobylette (au stade).

Balade de 50 Km en mobylette Restauration et buvette sur place.

Gratuit. .

Stade municipal Rue René Delcourt Le Mesnil-Réaume 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 25 35 14 38 mesnilmobs76@gmail.com

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English : Exposition de tracteurs

L’événement Exposition de tracteurs Le Mesnil-Réaume a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers